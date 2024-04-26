Кравцов: центры переподготовки участников спецоперации откроют во всех педвузах
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что во всех педагогических вузах России будут созданы центры переподготовки участников специальной военной операции для ведения образовательной деятельности. Его слова приводит ТАСС.
Кравцов сделал заявление на встрече с участниками специальной военной операции на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина». Уточняется, что работа центров будет организована по аналогии с тем, который действует на базе Государственного университета просвещения.
В сентябре 2023 г. стало известно о создании Центра профессиональной переподготовки ветеранов спецоперации и участников боевых действий на базе Государственного университета просвещения. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Кравцова, после переподготовки педагоги-ветераны смогут преподавать в школах предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» пришел в российские школы на смену традиционному ОБЖ с 1 сентября 2023 г. В предмет интегрирован курс начальной военной подготовки, учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции. Для девочек в рамках курса разработана программа по основам медицинской подготовки. Также для школьников создали курс внеурочной деятельности по начальной военной подготовке для дополнения и расширения знаний. Упор в нем сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.