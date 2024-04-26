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Кравцов: центры переподготовки участников спецоперации откроют во всех педвузах

Ведомости

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что во всех педагогических вузах России будут созданы центры переподготовки участников специальной военной операции для ведения образовательной деятельности. Его слова приводит ТАСС.

Кравцов сделал заявление на встрече с участниками специальной военной операции на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина». Уточняется, что работа центров будет организована по аналогии с тем, который действует на базе Государственного университета просвещения.

В сентябре 2023 г. стало известно о создании Центра профессиональной переподготовки ветеранов спецоперации и участников боевых действий на базе Государственного университета просвещения. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Кравцова, после переподготовки педагоги-ветераны смогут преподавать в школах предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» пришел в российские школы на смену традиционному ОБЖ с 1 сентября 2023 г. В предмет интегрирован курс начальной военной подготовки, учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции. Для девочек в рамках курса разработана программа по основам медицинской подготовки. Также для школьников создали курс внеурочной деятельности по начальной военной подготовке для дополнения и расширения знаний. Упор в нем сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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