Кравцов: центры переподготовки участников спецоперации откроют во всех педвузах

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» пришел в российские школы на смену традиционному ОБЖ с 1 сентября 2023 г. В предмет интегрирован курс начальной военной подготовки, учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции. Для девочек в рамках курса разработана программа по основам медицинской подготовки. Также для школьников создали курс внеурочной деятельности по начальной военной подготовке для дополнения и расширения знаний. Упор в нем сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.