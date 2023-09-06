Ветераны спецоперации смогут пройти переподготовку для работы в школах
Центр профессиональной переподготовки ветеранов специальной военной операции (СВО) и участников боевых действий создали на базе Государственного университета просвещения, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
После переподготовки педагоги-ветераны смогут преподавать в школах новый предмета «Основы безопасности и защиты Родины».
«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины"», – сказал Кравцов.
29 июня Кравцов сообщил, что предмет ОБЖ планируется переименовать в «Основы безопасности и защита Родины». По словам министра, программа уроков ОБЖ включает вопросы оказания различной помощи, а также действия в условиях природных и техногенных катастроф. В декабря 2022 г. Минобр утвердил программу модуля начальной военной подготовки в рамках ОБЖ.
Предмет «Основы безопасности и защита Родины» пришел в российские школы на смену традиционного ОБЖ с 1 сентября 2023 г. В предмет интегрируют курс начальной военной подготовки, учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции. Для девочек в рамках курса разработана программа по основам медицинской подготовки. Также для школьников создали курса внеурочной деятельности начальной военной подготовки для дополнения и расширения знаний. Упор в нем сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.