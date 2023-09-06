Ветераны спецоперации смогут пройти переподготовку для работы в школах

Предмет «Основы безопасности и защита Родины» пришел в российские школы на смену традиционного ОБЖ с 1 сентября 2023 г. В предмет интегрируют курс начальной военной подготовки, учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции. Для девочек в рамках курса разработана программа по основам медицинской подготовки. Также для школьников создали курса внеурочной деятельности начальной военной подготовки для дополнения и расширения знаний. Упор в нем сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.