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После ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек

Ведомости

За медицинской помощью в Бишкеке обратились 29 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Киргизии. 

В городе произошли столкновения между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии, а поводом для конфликта послужила драка, произошедшая 13 мая между иностранными студентами и горожанами, писал ТАСС.

«В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью обратились 29 человек. Из них 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальную больницу, остальным оказана помощь на месте», – сообщили в пресс-служба минздрава.

К утру 18 мая в городской больнице оставались двое пациентов, у них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Еще 12 пострадавших были госпитализированы в национальную больницу с различными травмами, 11 из них после получения помощи прошли амбулаторное лечение. В учреждении находится в том числе гражданин Пакистана. Он поступил в больницу с переломом челюсти, пострадавшему предстоит операция, рассказали в пресс-службе.

По данным МВД республики, в ночь на 13 мая группа неизвестных лиц вступила в конфликт с иностранными студентами. Неизвестные преследовали студентов до хостела, где они проживали, зашли туда и применили силу против проживающих там иностранцев, похитили деньги и вещи, затем стали заходить в разные комнаты и выбивать двери. После этого произошла драка, на машине скорой помощи в больницу доставили одного из нападавших.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК республики (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан.

Затем беспорядки у хостела произошли в ночь на 18 мая. После публикации видео драки во дворе хостела, по данным МВД, собралось от 500 до 700 человек, люди «требовали соразмерной реакции со стороны правоохранительных органов» в отношении зачинщиков драки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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