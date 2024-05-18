После ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек

По данным МВД республики, в ночь на 13 мая группа неизвестных лиц вступила в конфликт с иностранными студентами. Неизвестные преследовали студентов до хостела, где они проживали, зашли туда и применили силу против проживающих там иностранцев, похитили деньги и вещи, затем стали заходить в разные комнаты и выбивать двери. После этого произошла драка, на машине скорой помощи в больницу доставили одного из нападавших.