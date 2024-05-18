После ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек
В городе произошли столкновения между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии, а поводом для конфликта послужила драка, произошедшая 13 мая между иностранными студентами и горожанами, писал ТАСС.
«В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью обратились 29 человек. Из них 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальную больницу, остальным оказана помощь на месте», – сообщили в пресс-служба минздрава.
К утру 18 мая в городской больнице оставались двое пациентов, у них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Еще 12 пострадавших были госпитализированы в национальную больницу с различными травмами, 11 из них после получения помощи прошли амбулаторное лечение. В учреждении находится в том числе гражданин Пакистана. Он поступил в больницу с переломом челюсти, пострадавшему предстоит операция, рассказали в пресс-службе.
По данным МВД республики, в ночь на 13 мая группа неизвестных лиц вступила в конфликт с иностранными студентами. Неизвестные преследовали студентов до хостела, где они проживали, зашли туда и применили силу против проживающих там иностранцев, похитили деньги и вещи, затем стали заходить в разные комнаты и выбивать двери. После этого произошла драка, на машине скорой помощи в больницу доставили одного из нападавших.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК республики (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан.
Затем беспорядки у хостела произошли в ночь на 18 мая. После публикации видео драки во дворе хостела, по данным МВД, собралось от 500 до 700 человек, люди «требовали соразмерной реакции со стороны правоохранительных органов» в отношении зачинщиков драки.