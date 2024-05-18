Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева
Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла 14 мая на 92-м году жизни. Об этом сообщается в группе «Петербург-концерта» во «В контакте».
«Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек», – говорится в сообщении.
Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина и весь коллектив организации выразили искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Кудрявцевой. В ноябре в Доме актера состоится вечер памяти актрисы.
Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 г. Свою карьеру актриса начала в 1954 г. в Ленинградском театре юных зрителей. В «Петербург-концерте» Кудрявцева проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ. Актриса снялась в фильмах и сериалах «На острове Дальнем», «Андрейка», «И снова утро», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
17 января пресс-служба петербургского Театра имени Веры Комиссаржевской сообщила, что заслуженный работник культуры, заслуженный артист РФ Александр Вонтов умер в возрасте 73-х лет. Вонтов активно снимался в кино, среди его работ – сериалы «Гибель империи», «Великая», «Адмиралъ», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Также он исполнил главную роль – Иосифа Сталина – в фильме «Зоя» (2020 г.) о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской.