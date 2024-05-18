Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 г. Свою карьеру актриса начала в 1954 г. в Ленинградском театре юных зрителей. В «Петербург-концерте» Кудрявцева проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ. Актриса снялась в фильмах и сериалах «На острове Дальнем», «Андрейка», «И снова утро», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».