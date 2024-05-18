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Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

Ведомости

Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла 14 мая на 92-м году жизни. Об этом сообщается в группе «Петербург-концерта» во «В контакте».

«Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек», – говорится в сообщении.

Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина и весь коллектив организации выразили искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Кудрявцевой. В ноябре в Доме актера состоится вечер памяти актрисы.

Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 г. Свою карьеру актриса начала в 1954 г. в Ленинградском театре юных зрителей. В «Петербург-концерте» Кудрявцева проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ. Актриса снялась в фильмах и сериалах «На острове Дальнем», «Андрейка», «И снова утро», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

17 января пресс-служба петербургского Театра имени Веры Комиссаржевской сообщила, что заслуженный работник культуры, заслуженный артист РФ Александр Вонтов умер в возрасте 73-х лет. Вонтов активно снимался в кино, среди его работ – сериалы «Гибель империи», «Великая», «Адмиралъ», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Также он исполнил главную роль – Иосифа Сталина – в фильме «Зоя» (2020 г.) о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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