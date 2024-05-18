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Минсельхоз сообщил о достаточном запасе заквасок на фоне ухода из РФ Chr. Hansen

Ведомости

Нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минсельхоза.

Он уточнил, что у молочных предприятий сформированы запасы сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. Поставки сырья в Россию продолжаются, сложностей не наблюдается.

«Одновременно Минсельхоз стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски», – сообщили в министерстве.

В настоящий момент в России реализуется два инвестпроекта по созданию производств пищевых ингредиентов. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых должно завершиться в 2025 г.

17 мая издание Shopper’s сообщило, что датская Novonesis, владелец поставщика заквасок Chr. Hansen, подтвердила уход компании из России и в течение года прекратит поставки.

Chr. Hansen – один из крупнейших поставщиков заквасок. Компания разрабатывает и производит культуры бактерий, ферменты и пробиотики для молочной, мясной промышленности и виноделия. В 2023 г. Chr. Hansen объединила бизнес с биотехнологической компанией Novozymes, структура стала называться Novonesis. Годовой доход компаний в 2022 г. оценивался в 3,5 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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