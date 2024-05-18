Минсельхоз сообщил о достаточном запасе заквасок на фоне ухода из РФ Chr. Hansen
Нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минсельхоза.
Он уточнил, что у молочных предприятий сформированы запасы сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. Поставки сырья в Россию продолжаются, сложностей не наблюдается.
«Одновременно Минсельхоз стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски», – сообщили в министерстве.
В настоящий момент в России реализуется два инвестпроекта по созданию производств пищевых ингредиентов. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых должно завершиться в 2025 г.
17 мая издание Shopper’s сообщило, что датская Novonesis, владелец поставщика заквасок Chr. Hansen, подтвердила уход компании из России и в течение года прекратит поставки.
Chr. Hansen – один из крупнейших поставщиков заквасок. Компания разрабатывает и производит культуры бактерий, ферменты и пробиотики для молочной, мясной промышленности и виноделия. В 2023 г. Chr. Hansen объединила бизнес с биотехнологической компанией Novozymes, структура стала называться Novonesis. Годовой доход компаний в 2022 г. оценивался в 3,5 млрд евро.