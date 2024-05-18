Минсельхоз сообщил о достаточном запасе заквасок на фоне ухода из РФ Chr. Hansen

Chr. Hansen – один из крупнейших поставщиков заквасок. Компания разрабатывает и производит культуры бактерий, ферменты и пробиотики для молочной, мясной промышленности и виноделия. В 2023 г. Chr. Hansen объединила бизнес с биотехнологической компанией Novozymes, структура стала называться Novonesis. Годовой доход компаний в 2022 г. оценивался в 3,5 млрд евро.