Военный суд освободил от наказания экс-офицера ФСБ Фролова по делу о взятке

В мае этого года гособвинение потребовало приговорить Фролова к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Как было указано в обвинительном заключении, Фролов и сотрудник управления «К» Андрей Васильев вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам доли в 49% в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Бизнесмены понесли ущерб в 638 млн руб. Также Фролов ежемесячно получал $100 000-150 000 от руководителей АКБ «Кредитимпэксбанк» за общее покровительство и поддержку. Общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн руб. В заключении говорится, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным.