Гособвинение попросило приговорить экс-офицера ФСБ Фролова к 14 годам колонии
Гособвинение требует приговорить бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Об пишет ТАСС со ссылкой на Московский гарнизонный суд.
В обвинительном заключении указано, Фролов и сотрудник управления «К» Андрей Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам доли в 49% в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Бизнесмены понесли ущерб в 638 млн руб. Также Фролов ежемесячно получал $100 000-150 000 от руководителей АКБ «Кредитимпэксбанк» за общее покровительство и поддержку. Общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн руб. В заключении говорится, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным.
Дело Фролова, Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко выделено в особое производство из дела Черкалина. По делу также проходит банкир Дмитрий Шкурко, который, по версии обвинения, лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Обвиняемые свою вину не признают.
Черкалина, Фролова и Васильева задержали 25 апреля 2019 г. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК).
22 апреля 2021 г. Московский гарнизонный военный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии. Суд признал его виновным в мошенничестве и получении взятки в $850 000 а также взыскал с него более 600 млн руб. по искам пострадавших. 25 августа 2021 г. второй Западный окружной военный суд признал законным приговор Черкалину.