Гособвинение попросило приговорить экс-офицера ФСБ Фролова к 14 годам колонии

В обвинительном заключении указано, Фролов и сотрудник управления «К» Андрей Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам доли в 49% в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Бизнесмены понесли ущерб в 638 млн руб. Также Фролов ежемесячно получал $100 000-150 000 от руководителей АКБ «Кредитимпэксбанк» за общее покровительство и поддержку. Общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн руб. В заключении говорится, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным.