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Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Russian Radio & Television

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность финской неправительственной организации (НПО) International Russian Radio & Television на территории РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ее участники организуют незаконные протестные акции, провокации с участием иностранных журналистов, пропагандируют деятельность террористических организаций. Информационные сюжеты структур носят откровенно антироссийский характер», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, нежелательными признаны аффилированные с НПО структуры США и Канады под наименованием Great Commission Media Ministries. Как сообщает Генпрокуратура, НПО занимается поиском и поддержкой людей, которые оппозиционно настроены по отношению к властям РФ. Она использует их для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.

31 мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Dekoder - gGmbH. По данным ведомства, на сайте организации размещаются «бездоказательные статьи обвинительного характера» в отношении политики властей России. Партнеры портала – информационные ресурсы, которые признаны иноагентами, а также организации, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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