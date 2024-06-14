Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Russian Radio & Television
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность финской неправительственной организации (НПО) International Russian Radio & Television на территории РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ее участники организуют незаконные протестные акции, провокации с участием иностранных журналистов, пропагандируют деятельность террористических организаций. Информационные сюжеты структур носят откровенно антироссийский характер», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, нежелательными признаны аффилированные с НПО структуры США и Канады под наименованием Great Commission Media Ministries. Как сообщает Генпрокуратура, НПО занимается поиском и поддержкой людей, которые оппозиционно настроены по отношению к властям РФ. Она использует их для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.
31 мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Dekoder - gGmbH. По данным ведомства, на сайте организации размещаются «бездоказательные статьи обвинительного характера» в отношении политики властей России. Партнеры портала – информационные ресурсы, которые признаны иноагентами, а также организации, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной.