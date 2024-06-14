Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Russian Radio & Television

Кроме того, нежелательными признаны аффилированные с НПО структуры США и Канады под наименованием Great Commission Media Ministries. Как сообщает Генпрокуратура, НПО занимается поиском и поддержкой людей, которые оппозиционно настроены по отношению к властям РФ. Она использует их для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.