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Гособвинитель просит суд приговорить Беркович и Петрийчук к шести годам колонии

Ведомости

Государственный обвинитель Екатерина Денисова в ходе прений 4 июля попросила суд приговорить театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии каждую. Об этом сообщается в Telegram-канале адвокатов Ксении Карпинской и Елены Орешниковой.

Беркович и Петрийчук обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

Наказание по указанной части, в том числе, предусматривает штраф от 300 000 руб. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – семь лет лишения свободы. Гособвинитель запросил Беркович и Петрийчук по шесть лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок четыре года.

Продолжение прений, на которых выступят подсудимые и защита режиссера, состоятся 8 июля.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма: якобы авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для женской аудитории. При этом в 2022 г. постановка получила престижную театральную премию «Золотая маска», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. Вину они не признают. Изначально заседания проходили открыто, но 13 июня стало известно, что их перевели в закрытый режим из-за угроз в адрес участников процесса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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