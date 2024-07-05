Гособвинитель просит суд приговорить Беркович и Петрийчук к шести годам колонии
Государственный обвинитель Екатерина Денисова в ходе прений 4 июля попросила суд приговорить театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии каждую. Об этом сообщается в Telegram-канале адвокатов Ксении Карпинской и Елены Орешниковой.
Беркович и Петрийчук обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Наказание по указанной части, в том числе, предусматривает штраф от 300 000 руб. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – семь лет лишения свободы. Гособвинитель запросил Беркович и Петрийчук по шесть лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок четыре года.
Продолжение прений, на которых выступят подсудимые и защита режиссера, состоятся 8 июля.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма: якобы авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для женской аудитории. При этом в 2022 г. постановка получила престижную театральную премию «Золотая маска», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.
Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. Вину они не признают. Изначально заседания проходили открыто, но 13 июня стало известно, что их перевели в закрытый режим из-за угроз в адрес участников процесса.