Гособвинитель просит суд приговорить Беркович и Петрийчук к шести годам колонии

Наказание по указанной части, в том числе, предусматривает штраф от 300 000 руб. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – семь лет лишения свободы. Гособвинитель запросил Беркович и Петрийчук по шесть лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок четыре года.