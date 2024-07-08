Минюст внес финскую Venajan Demokratian Puolesta в перечень нежелательных
Деятельность финских Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии») и Vuoksi Ry («Вуокси Рю») признали нежелательной на территории России. Организации были добавлены в соответствующий реестр Минюста.
Согласно перечню, обе организации были добавлены в реестр «нежелательных» 20 июня.
Venajan Demokratian Puolesta позиционирует себя как сообщество российских активистов в Финляндии.
30 мая Минюст внес в список нежелательных организаций Германский исторический институт в Москве (Deutsches Historisches Institut Moskau; DHI Moskau). Институт финансируется министерством образования и научных исследований Германии.
24 мая Минюст России внес неправительственную организацию SOTA media (признана РФ иностранным агентом) в перечень нежелательных. В Генпрокуратуре заявляли, что материалы SOTA направлены на «дестабилизацию социально-политической обстановки» в России.