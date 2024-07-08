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Минюст внес финскую Venajan Demokratian Puolesta в перечень нежелательных

Ведомости

Деятельность финских Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии») и Vuoksi Ry («Вуокси Рю») признали нежелательной на территории России. Организации были добавлены в соответствующий реестр Минюста.

Согласно перечню, обе организации были добавлены в реестр «нежелательных» 20 июня.

Venajan Demokratian Puolesta позиционирует себя как сообщество российских активистов в Финляндии.

30 мая Минюст внес в список нежелательных организаций Германский исторический институт в Москве (Deutsches Historisches Institut Moskau; DHI Moskau). Институт финансируется министерством образования и научных исследований Германии.

24 мая Минюст России внес неправительственную организацию SOTA media (признана РФ иностранным агентом) в перечень нежелательных. В Генпрокуратуре заявляли, что материалы SOTA направлены на «дестабилизацию социально-политической обстановки» в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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