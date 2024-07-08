Путин посмертно наградил пытавшегося обезвредить террористов в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества работника аэропорта «Внуково» Валентина Николаенкова за попытку обезвредить одного из террористов в ходе нападения на концертную площадку «Крокус сити холл», говорится на сайте Кремля.
Теракт был совершен группой радикалов в Подмосковье 22 марта.
Согласно тексту официального указа, Николаенков, который занимал должность директора центра управления и координации аэропорта «Внуково», «проявил мужество и отвагу при исполнении гражданского долга» во время теракта.
22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.
Площадь здания, в котором находился «Крокус», составляет 400 000 кв. м, из них сгорели 10 000 кв. м. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.