Тейлор Свифт вернется в Лондон после отмены концертов из-за угрозы терактов
Тейлор Свифт выступит с концертами в Лондоне 15, 16, 17, 19 и 20 августа после отмены ряда ее концертов в Вене на прошлой неделе в связи с террористической угрозой, сообщает Reuters.
Ожидается, что на каждый концерт Свифт на стадионе «Уэмбли» придут 90 000 фанатов. Меры безопасности будут усилены, отмечает агентство. На входе будут установлены металлодетекторы, зрители смогут пронести с собой только одну небольшую сумку. Кроме того, в этот раз будет запрещено присутствие у концертной площадки безбилетников.
Три концерта певицы должны были состояться в Вене с 7 по 10 августа. Ожидалось присутствие 65 000 посетителей на каждом шоу, а также до 15 000 поклонников Свифт за пределами стадиона без билетов. По данным The Daily Telegraph, выступления в Вене были отменены после предотвращения «вдохновленного "Исламским государством" (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в России) плана совершить теракт с использованием взрывчатки и ножей». Отмечается, что трое подозреваемых были арестованы. Концерты в столице Австрии должны были стать частью рекордного тура артистки, который начался 17 марта 2023 г. в Глендейле (Аризона, США) и завершится 8 декабря 2024 г. в Ванкувере (Канада).
В Великобритании 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли, еще восемь пострадали. Двое взрослых получили тяжелые ранения. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. По данным полиции, его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом. В Великобритании после этого начались антииммигрантские протесты.