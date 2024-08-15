Тейлор Свифт вернется в Лондон после отмены концертов из-за угрозы терактов

Три концерта певицы должны были состояться в Вене с 7 по 10 августа. Ожидалось присутствие 65 000 посетителей на каждом шоу, а также до 15 000 поклонников Свифт за пределами стадиона без билетов. По данным The Daily Telegraph, выступления в Вене были отменены после предотвращения «вдохновленного "Исламским государством" (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в России) плана совершить теракт с использованием взрывчатки и ножей». Отмечается, что трое подозреваемых были арестованы. Концерты в столице Австрии должны были стать частью рекордного тура артистки, который начался 17 марта 2023 г. в Глендейле (Аризона, США) и завершится 8 декабря 2024 г. в Ванкувере (Канада).