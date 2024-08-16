МЧС России: в пунктах временного размещения находятся более 10 000 курян
По состоянию на 16 августа в пунктах временного размещения находятся более 10 000 эвакуированных жителей Курской области, сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
«На сегодняшний день в 19 регионах страны работают 153 пункта временного размещения», – сказал он. Среди 10 000 человек в ПВР около 3000 – дети. Шаров добавил, что принять граждан готовы еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 000 человек.
По информации МЧС, почти 7000 жителей приграничья остаются в 52 ПВР на территории Курской области. Сотрудники МЧС России круглосуточно оказывают психологическую помощь и информационную поддержку курянам.
За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 400 курян. В Курскую область 13 колоннами доставили порядка 360 т гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1700 т гумпомощи.
Бои Вооруженных сил России и украинских формирований на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.