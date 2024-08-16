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МЧС России: в пунктах временного размещения находятся более 10 000 курян

Ведомости

По состоянию на 16 августа в пунктах временного размещения находятся более 10 000 эвакуированных жителей Курской области, сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

«На сегодняшний день в 19 регионах страны работают 153 пункта временного размещения», – сказал он. Среди 10 000 человек в ПВР около 3000 – дети. Шаров добавил, что принять граждан готовы еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 000 человек.

По информации МЧС, почти 7000 жителей приграничья остаются в 52 ПВР на территории Курской области. Сотрудники МЧС России круглосуточно оказывают психологическую помощь и информационную поддержку курянам.

За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 400 курян. В Курскую область 13 колоннами доставили порядка 360 т гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1700 т гумпомощи.

Бои Вооруженных сил России и украинских формирований на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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