МЧС России: в пунктах временного размещения находятся более 10 000 курян

«На сегодняшний день в 19 регионах страны работают 153 пункта временного размещения», – сказал он. Среди 10 000 человек в ПВР около 3000 – дети. Шаров добавил, что принять граждан готовы еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 000 человек.