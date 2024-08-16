В Британии почти 100 участникам беспорядков вынесли приговоры
В Великобритании 99 участникам беспорядков, которые прошли в конце июля – начале августа, вынесли приговоры. Обновленные данные опубликованы на сайте правительства.
«Данные подтверждают, что 460 человек, арестованных в связи с беспорядками, предстали перед судом. По меньшей мере по отношению 99 из них уже вынесен приговор», – сказано в сообщении.
По данным правительства, с прошлой недели перед судом предстали более 300 человек. В сообщении также указывается, что цифры продолжат расти в течение месяца по мере ареста новых участников беспорядков.
Протесты в Великобритании вспыхнули в конце июля. Отправной точкой для них послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения.
По данным полиции Мерсисайда, преступление совершил юноша из города Бэнкс, который расположен в графстве Ланкашир. Он родился в Великобритании. Имени нападавшего не раскрыли, поскольку он несовершеннолетний. Вместе с тем СМИ сообщали, что подросток вырос в семье мигрантов, которые приехали в страну еще до его рождения. Протесты прошли в Лондоне и других крупных городах Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки.