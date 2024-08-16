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В Британии почти 100 участникам беспорядков вынесли приговоры

Ведомости

В Великобритании 99 участникам беспорядков, которые прошли в конце июля – начале августа, вынесли приговоры. Обновленные данные опубликованы на сайте правительства.

«Данные подтверждают, что 460 человек, арестованных в связи с беспорядками, предстали перед судом. По меньшей мере по отношению 99 из них уже вынесен приговор», – сказано в сообщении.

По данным правительства, с прошлой недели перед судом предстали более 300 человек. В сообщении также указывается, что цифры продолжат расти в течение месяца по мере ареста новых участников беспорядков.

Протесты в Великобритании вспыхнули в конце июля. Отправной точкой для них послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения.

По данным полиции Мерсисайда, преступление совершил юноша из города Бэнкс, который расположен в графстве Ланкашир. Он родился в Великобритании. Имени нападавшего не раскрыли, поскольку он несовершеннолетний. Вместе с тем СМИ сообщали, что подросток вырос в семье мигрантов, которые приехали в страну еще до его рождения. Протесты прошли в Лондоне и других крупных городах Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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