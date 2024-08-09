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В Британии пересмотрят закон об онлайн-безопасности на фоне беспорядков

Ведомости

В Великобритании намерены внести поправки в закон о борьбе с вредным контентом в социальных сетях (Online Safety Act) на фоне беспорядков в стране, сообщает Reuters.

Член палаты общин Великобритании Ник Томас Саймондс сообщил, что структура закона будет пересмотрена. «Некоторые аспекты закона об онлайн-безопасности еще не вступили в силу. Мы готовы внести изменения, если это необходимо», – сказал он. Необходимость внести поправки в закон также подтвердил мэр Лондона Садик Хан, связав это с беспорядками в стране.

Закон об онлайн-безопасности полностью вступит в силу в 2025 г. Он прошел окончательное чтение в парламенте Великобритании осенью прошлого года. Документ требует от социальных сетей введения новых мер проверки возраста – это поможет защитить несовершеннолетних от вредного контента. Платформы будут обязаны удалять противозаконный контент, который демонстрирует насилие, поощрение членовредительства, жестокое обращение с животными, терроризм и др.

Протесты в Великобритании вспыхнули в конце июля. Отправной точной для них послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения. В социальных сетях активно распространялись непроверенные сообщения, что нападавший – радикальный иммигрант-мусульманин, который якобы прибыл в Великобританию на лодке через Ла-Манш.

Распространяемая информация оказалась ложью. По данным полиции Мерсисайда, преступление совершил юноша из города Бэнкс, который расположен в графстве Ланкашир. Он родился в Великобритании. Имени нападавшего не раскрыли, поскольку он несовершеннолетний.

Протесты также прошли в Лондоне и других крупных городах Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки. 3 августа волнения продолжились с новой силой в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте – погромщики поджигали общественные здания, дома и машины, выкрикивали исламофобские лозунги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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