В Британии пересмотрят закон об онлайн-безопасности на фоне беспорядков
В Великобритании намерены внести поправки в закон о борьбе с вредным контентом в социальных сетях (Online Safety Act) на фоне беспорядков в стране, сообщает Reuters.
Член палаты общин Великобритании Ник Томас Саймондс сообщил, что структура закона будет пересмотрена. «Некоторые аспекты закона об онлайн-безопасности еще не вступили в силу. Мы готовы внести изменения, если это необходимо», – сказал он. Необходимость внести поправки в закон также подтвердил мэр Лондона Садик Хан, связав это с беспорядками в стране.
Закон об онлайн-безопасности полностью вступит в силу в 2025 г. Он прошел окончательное чтение в парламенте Великобритании осенью прошлого года. Документ требует от социальных сетей введения новых мер проверки возраста – это поможет защитить несовершеннолетних от вредного контента. Платформы будут обязаны удалять противозаконный контент, который демонстрирует насилие, поощрение членовредительства, жестокое обращение с животными, терроризм и др.
Протесты в Великобритании вспыхнули в конце июля. Отправной точной для них послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения. В социальных сетях активно распространялись непроверенные сообщения, что нападавший – радикальный иммигрант-мусульманин, который якобы прибыл в Великобританию на лодке через Ла-Манш.
Распространяемая информация оказалась ложью. По данным полиции Мерсисайда, преступление совершил юноша из города Бэнкс, который расположен в графстве Ланкашир. Он родился в Великобритании. Имени нападавшего не раскрыли, поскольку он несовершеннолетний.
Протесты также прошли в Лондоне и других крупных городах Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки. 3 августа волнения продолжились с новой силой в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте – погромщики поджигали общественные здания, дома и машины, выкрикивали исламофобские лозунги.