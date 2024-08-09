В Британии пересмотрят закон об онлайн-безопасности на фоне беспорядков

Протесты в Великобритании вспыхнули в конце июля. Отправной точной для них послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения. В социальных сетях активно распространялись непроверенные сообщения, что нападавший – радикальный иммигрант-мусульманин, который якобы прибыл в Великобританию на лодке через Ла-Манш.