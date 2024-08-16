Самойлову отказали в регистрации товарного знака рок-группы «Агата Кристи»

По данным базы Роспатента, музыкант подавал на регистрацию товарного знака своей группы еще 10 июля 2023 г., а 13 августа текущего года получил отказ. Самойлов хотел распространить товарный знак на музыкальные инструменты, одежду, сумки, а также тематические мероприятия.