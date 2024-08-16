Самойлову отказали в регистрации товарного знака рок-группы «Агата Кристи»
Музыканту Вадиму Самойлову Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа «Агата-Кристи», следует из данных ведомства.
«Принято решение об отказе в регистрации», – написано в обеих заявках.
По данным базы Роспатента, музыкант подавал на регистрацию товарного знака своей группы еще 10 июля 2023 г., а 13 августа текущего года получил отказ. Самойлов хотел распространить товарный знак на музыкальные инструменты, одежду, сумки, а также тематические мероприятия.
26 июля 2022 г. Самойлов выдвигался кандидатом в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область). 12 сентября 2022 г. музыкант объявил, что проиграл выборы.