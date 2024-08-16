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Самойлову отказали в регистрации товарного знака рок-группы «Агата Кристи»

Ведомости

Музыканту Вадиму Самойлову Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа «Агата-Кристи», следует из данных ведомства.

«Принято решение об отказе в регистрации», – написано в обеих заявках.

По данным базы Роспатента, музыкант подавал на регистрацию товарного знака своей группы еще 10 июля 2023 г., а 13 августа текущего года получил отказ. Самойлов хотел распространить товарный знак на музыкальные инструменты, одежду, сумки, а также тематические мероприятия.

26 июля 2022 г. Самойлов выдвигался кандидатом в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область). 12 сентября 2022 г. музыкант объявил, что проиграл выборы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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