Ассоциация студенческих клубов «Я горжусь» возобновит свою деятельность

Системе предстоит донастройка молодежной политики с точки зрения мировоззренческих и патриотических компонент в течение года, продолжает Туманян. Он напомнил, что нацпроект «Молодежь и дети» осенью закрепит основные направления работы и ответственных за них. «Координировать ассоциацию будет замминистра Ольга Петрова, которая проявила инициативу и смогла замкнуть на себе патриотическую повестку», – отметил политолог.