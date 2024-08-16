Ассоциация студенческих клубов «Я горжусь» возобновит свою деятельность
Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» возобновит свою деятельность после перерыва. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы экспертного клуба «Дигория». Совещание по вопросам организации деятельности ассоциации проводилось при участии Минобрнауки.
По решению министерства новым руководителем стал председатель президиума молодежного отделения Российского общества политологов, член экспертного клуба «Дигория» Никита Зинков. Он известен как председатель президиума молодежного отделения Российского общества политологов.
Среди основных направлений деятельности движения – объединение в сетевое сообщество проактивных патриотически настроенных молодых людей, популяризация истории Отечества в студенческой среде, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
В ближайшее время, как отметил представитель пресс-службы клуба, планируется нарастить активность работы во всех образовательных организациях высшего образования в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта «Образование».
Возрождение ассоциации вписывается в общую канву качественных изменений в молодежной политике, сказал «Ведомостям» политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян. «Процесс был запущен несколько дней назад сменой руководителя Росмолодежи. Очевидно, что перезапуск патриотических организаций становится инструментом продвижения новой повестки и новых кадров», – считает он. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева ушла в отставку 14 августа по собственному желанию.
Системе предстоит донастройка молодежной политики с точки зрения мировоззренческих и патриотических компонент в течение года, продолжает Туманян. Он напомнил, что нацпроект «Молодежь и дети» осенью закрепит основные направления работы и ответственных за них. «Координировать ассоциацию будет замминистра Ольга Петрова, которая проявила инициативу и смогла замкнуть на себе патриотическую повестку», – отметил политолог.