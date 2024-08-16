Самолет с кандидатом в вице-президенты США Вэнсом совершил экстренную посадку
Самолет Boeing 737, на борту которого находился кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс, совершил экстренную посадку в городе Милуоки (штат Висконсин) из-за поломки, сообщает NBC.
Как пояснили в избирательном штабе Дональда Трампа, поломка затронула замок люка, из-за чего пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту, из которого самолет вылетел незадолго до этого.
После починки самолет снова взлетел и отправился тем же маршрутом в город Цинциннати, штат Огайо.
В результате поломки самолет задержался примерно на час. Вэнс вылетал из Милуоки после проведения ряда предвыборных мероприятий.