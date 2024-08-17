В России появится реестр работодателей с нелегальной занятостью
В России панируется запустить реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Согласно проекту постановления правительства, подготовленного Минтрудом, реестр заработает с 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«С 1 января 2025 г. Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным», – говорится в сообщении Минтруда.
Отмечается, что вносить в реестр будут только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора.
17 июля стало известно, что рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере подготовила предложение о создании единого реестра недобросовестных блогеров. Вести реестр, согласно инициативе, должна будет профильная саморегулируемая организация (СРО) – вновь созданная или уже действующая.