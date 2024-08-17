В России появится реестр работодателей с нелегальной занятостью

«С 1 января 2025 г. Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным», – говорится в сообщении Минтруда.