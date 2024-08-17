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В России появится реестр работодателей с нелегальной занятостью

Ведомости

В России панируется запустить реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Согласно проекту постановления правительства, подготовленного Минтрудом, реестр заработает с 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«С 1 января 2025 г. Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным», – говорится в сообщении Минтруда.

Отмечается, что вносить в реестр будут только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора.

17 июля стало известно, что рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере подготовила предложение о создании единого реестра недобросовестных блогеров. Вести реестр, согласно инициативе, должна будет профильная саморегулируемая организация (СРО) – вновь созданная или уже действующая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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