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Прокуратура Польши заочно арестовала экс-главу агентства стратегических резервов

Ведомости

Прокуратура Польши заочно арестовала экс-главу правительственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского по подозрению в коррупции, сообщает PAP.

В ведомстве Кучмеровский проработал с 2021 г. по 2024 г. Он курировал закупки генераторов для Украины, также был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 г. орденом «За заслуги» III степени. Отмечается, что чиновника обвиняют в недобросовестном использовании гранта ЕС в размере 114 млн евро на поставку генераторов для Украины. По версии следствия, при проведении закупок предпочтение отдавалось определенным компаниям.

Министр юстиции и генеральный прокурор страны Адам Боднар заявил, что это дело «имеет большое значение» и прокуратура «будет действовать как можно скорее». Местонахождение Кучмеровского неизвестно, однако, как отмечает Боднар, один из соучастников – скорее всего, готов к сотрудничеству. По аналогичному делу в Польше проходят еще двое чиновников. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что где бы ни находился Кучмеровский, «правосудие его найдет».

Экс-глава правительства Матеуш Моравецкий обвинил Туска в преследовании политических соперников.

«Кампания против Кучмеровского и его сотрудников основана на лжи, манипуляциях и полуправде, которыми "коалиция 13 декабря" [нынешнее правительство Польши] овладела в совершенстве. Однако в конце концов истина защитит себя. Я очень хорошо знаю Михала и знаю, что его невозможно уничтожить. Мы с вами», – сообщил Моравецкий.

Моравецкий добавил, что Кучмеровский создал из госагентства «эффективный хаб, благодаря которому помощь пострадавшей Украине могла быстро дойти туда, где она больше всего была нужна».

Расследование нарушений было инициировано 1 декабря 2023 г. областной прокуратурой Варшавы. В апреле 2024 г. дело было передано в Силезское отделение департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Катовице. Ряд польских источников утверждают, что Кучмеровский может скрываться на Северном Кипре. Ордер на арест выдан на три месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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