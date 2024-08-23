Прокуратура Польши заочно арестовала экс-главу агентства стратегических резервов

Министр юстиции и генеральный прокурор страны Адам Боднар заявил, что это дело «имеет большое значение» и прокуратура «будет действовать как можно скорее». Местонахождение Кучмеровского неизвестно, однако, как отмечает Боднар, один из соучастников – скорее всего, готов к сотрудничеству. По аналогичному делу в Польше проходят еще двое чиновников. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что где бы ни находился Кучмеровский, «правосудие его найдет».