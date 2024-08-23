Прокуратура Польши заочно арестовала экс-главу агентства стратегических резервов
Прокуратура Польши заочно арестовала экс-главу правительственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского по подозрению в коррупции, сообщает PAP.
В ведомстве Кучмеровский проработал с 2021 г. по 2024 г. Он курировал закупки генераторов для Украины, также был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 г. орденом «За заслуги» III степени. Отмечается, что чиновника обвиняют в недобросовестном использовании гранта ЕС в размере 114 млн евро на поставку генераторов для Украины. По версии следствия, при проведении закупок предпочтение отдавалось определенным компаниям.
Министр юстиции и генеральный прокурор страны Адам Боднар заявил, что это дело «имеет большое значение» и прокуратура «будет действовать как можно скорее». Местонахождение Кучмеровского неизвестно, однако, как отмечает Боднар, один из соучастников – скорее всего, готов к сотрудничеству. По аналогичному делу в Польше проходят еще двое чиновников. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что где бы ни находился Кучмеровский, «правосудие его найдет».
«Кампания против Кучмеровского и его сотрудников основана на лжи, манипуляциях и полуправде, которыми "коалиция 13 декабря" [нынешнее правительство Польши] овладела в совершенстве. Однако в конце концов истина защитит себя. Я очень хорошо знаю Михала и знаю, что его невозможно уничтожить. Мы с вами», – сообщил Моравецкий.
Моравецкий добавил, что Кучмеровский создал из госагентства «эффективный хаб, благодаря которому помощь пострадавшей Украине могла быстро дойти туда, где она больше всего была нужна».
Расследование нарушений было инициировано 1 декабря 2023 г. областной прокуратурой Варшавы. В апреле 2024 г. дело было передано в Силезское отделение департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Катовице. Ряд польских источников утверждают, что Кучмеровский может скрываться на Северном Кипре. Ордер на арест выдан на три месяца.