Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе
В Саратове и Энгельсе в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», – написал он, добавив, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.
27 июля в Энгельсе ликвидировали один беспилотник. В результате падения обломков никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В четырех новых регионах России, включая Запорожскую область, введено военное положение.