Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

В числе основных целей и задач стратегии – полноценная интеграция новых регионов страны в российское культурно-гуманитарное пространство, а также поддержка этнокультурного и языкового многообразия страны. Отдельно вице-премьер Татьяна Голикова во время оперативного совещания отметила сохранение единого культурного пространства, передачу от поколения к поколению «традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев» и обеспечение культурного суверенитета России.