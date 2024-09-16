Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики
Правительство России утвердило стратегию государственной культурной политики, рассчитанную на ближайшие семь лет. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Новая стратегия заменяет предыдущую, которую утвердили в 2016 г. Среди ее приоритетных направлений – обеспечение государственной поддержки, стимулирование и поощрение культурной деятельности, развитие многоуровневой системы подготовки творческих кадров и др.
В числе основных целей и задач стратегии – полноценная интеграция новых регионов страны в российское культурно-гуманитарное пространство, а также поддержка этнокультурного и языкового многообразия страны. Отдельно вице-премьер Татьяна Голикова во время оперативного совещания отметила сохранение единого культурного пространства, передачу от поколения к поколению «традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев» и обеспечение культурного суверенитета России.
В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе поясняется, что под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».
К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.