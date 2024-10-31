Правнучка летчика Чкалова внесена в перечень террористов и экстремистов
Дарья Богданова (признана иноагентом), правнучка летчика Валерия Чкалова, внесена Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов, следует из реестра ведомства.
12 июля Минюст включил Богданову в реестр иноагентов. Также в апреле 2024 г. в отношении Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). По версии следствия, Богданова опубликовала несколько постов в соцсетях, где она негативно отзывалась о российской армии. Также внимание правоохранителей привлекло интервью Богдановой Олегу Кашину
Богданова – правнучка Чкалова по линии младшей дочери Ольги. Интервью с Кашиным вышло на YouТube в январе. Собеседники обсуждали в том числе спонсирование ВСУ. 13 мая девушку объявили в розыск.