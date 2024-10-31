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EFE: число погибших в результате наводнений в Испании увеличилось до 140 человек

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В результате проливных дождей и наводнений в Испании погибли по меньшей мере 140 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве.

Основная часть людей погибла в Валенсии, а также в регионах Андалусия и Кастилия-Ла-Манча. В Валенсии объявлен желтый уровень погодной опасности.

Аварийные службы продолжают работать над устранением завалов. Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям сосредоточено на поиске пропавших без вести людей, его специалисты оказывают населению психологическую помощь. Главное управление дорожного движения попросило жителей не ездить в Валенсию.

Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в Валенсии. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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