EFE: число погибших в результате наводнений в Испании увеличилось до 140 человек
В результате проливных дождей и наводнений в Испании погибли по меньшей мере 140 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве.
Основная часть людей погибла в Валенсии, а также в регионах Андалусия и Кастилия-Ла-Манча. В Валенсии объявлен желтый уровень погодной опасности.
Аварийные службы продолжают работать над устранением завалов. Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям сосредоточено на поиске пропавших без вести людей, его специалисты оказывают населению психологическую помощь. Главное управление дорожного движения попросило жителей не ездить в Валенсию.
Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в Валенсии. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.