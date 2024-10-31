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МВД начало проверку после инцидента с журналисткой и дипломатами во «Внуково»

Ведомости

Полицейские в Москве начали проверку по обращению журналистки, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов во «Внуково». Об этом сообщили в МВД. Внештатный корреспондент сетевого издания попросила принять меры по отношению к неизвестному, который причинил ей «физический и моральный вред».

В рамках редакционного задания журналистка осуществляла фото- и видеосъемку, пыталась взять интервью у дипломатов из Великобритании, которые прибыли в Москву. Неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник диппредставительства, толкнул корреспондента, она потеряла равновесие.

Сотрудники МВД начали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Согласно сообщению ведомства, полицейские примут процессуальное решение, «несмотря на статус и иммунитет, которым, возможно, обладает фигурант».

23 октября в различных Telegram-каналах появились видео, на котором советник-посланник посольства Британии в России Томас Додд набросился на российских журналистов. Журналисты попытались задать ему вопросы, но в ответ на это Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ, а позже толкнул девушку с микрофоном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию во Внуково, заявила, что по ней можно «увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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