МВД начало проверку после инцидента с журналисткой и дипломатами во «Внуково»
Полицейские в Москве начали проверку по обращению журналистки, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов во «Внуково». Об этом сообщили в МВД. Внештатный корреспондент сетевого издания попросила принять меры по отношению к неизвестному, который причинил ей «физический и моральный вред».
В рамках редакционного задания журналистка осуществляла фото- и видеосъемку, пыталась взять интервью у дипломатов из Великобритании, которые прибыли в Москву. Неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник диппредставительства, толкнул корреспондента, она потеряла равновесие.
Сотрудники МВД начали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Согласно сообщению ведомства, полицейские примут процессуальное решение, «несмотря на статус и иммунитет, которым, возможно, обладает фигурант».
23 октября в различных Telegram-каналах появились видео, на котором советник-посланник посольства Британии в России Томас Додд набросился на российских журналистов. Журналисты попытались задать ему вопросы, но в ответ на это Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ, а позже толкнул девушку с микрофоном.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию во Внуково, заявила, что по ней можно «увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ».