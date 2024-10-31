МВД начало проверку после инцидента с журналисткой и дипломатами во «Внуково»

Полицейские в Москве начали проверку по обращению журналистки, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов во «Внуково». Об этом сообщили в МВД. Внештатный корреспондент сетевого издания попросила принять меры по отношению к неизвестному, который причинил ей «физический и моральный вред».