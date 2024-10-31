На комика Поперечного составлен протокол о дискредитации армии
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело о дискредитации российской армии (ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ) против комика Данилы Поперечного
Административная статья предполагает наказание в виде штрафа от 30 000 до 50 000 руб. 26 октября ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщил, что Поперечный уехал из России сразу после начала спецоперации. Министерство юстиции включило Поперечного в реестр иностранных агентов 14 июня. Ведомство утверждало, что он выступал против спецоперации и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
В октябре прошло заседание по рассмотрению иска Поперечного об исключении его из перечня иноагентов. Тогда «РИА Новости» со ссылкой на Минюст писало, что внесение видеоблогера в реестр было связано с получением им денег из-за рубежа. Представитель Минюста во время заседания сообщил, что в ведомство поступили данные из Росфинмониторинга о получении комиком денежных средств от иностранных организаций: американской Fullscreen в размере $6400 и Google Ireland Limited из Ирландии в размере $55 800. Представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал комику в иске.