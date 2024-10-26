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Суд: комик Поперечный уехал из России сразу после начала спецоперации

Ведомости

Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) покинул Россию сразу после начала проведения специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Поперечный Данила Алексеевич – видеоблогер, стендап-комик, <…> уехал [за пределы РФ] в связи с проведением СВО на Украине», – говорится в документе.

Министерство юстиции  включило Поперечного в реестр иностранных агентов 14 июня. Ведомство утверждало, что комик выступал против спецоперации и распространял «недостоверную информацию» о принимаемых властью РФ решениях. 

В октябре прошло заседание по рассмотрению иска Поперечного об исключении его из перечня иноагентов. Тогда «РИА Новости» со ссылкой на Минюст писало, что внесение видеоблогера в реестр было связано с получением им денег из-за рубежа. Представитель Минюста во время заседания сообщил, что в ведомство поступили данные из Росфинмониторинга о получении комиком денежных средств от иностранных организаций: американской Fullscreen в размере $6400 и Google Ireland Limited из Ирландии в размере $55 800. Представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал комику в иске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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