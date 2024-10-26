Суд: комик Поперечный уехал из России сразу после начала спецоперации

В октябре прошло заседание по рассмотрению иска Поперечного об исключении его из перечня иноагентов. Тогда «РИА Новости» со ссылкой на Минюст писало, что внесение видеоблогера в реестр было связано с получением им денег из-за рубежа. Представитель Минюста во время заседания сообщил, что в ведомство поступили данные из Росфинмониторинга о получении комиком денежных средств от иностранных организаций: американской Fullscreen в размере $6400 и Google Ireland Limited из Ирландии в размере $55 800. Представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал комику в иске.