Суд: комик Поперечный уехал из России сразу после начала спецоперации
Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) покинул Россию сразу после начала проведения специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«Поперечный Данила Алексеевич – видеоблогер, стендап-комик, <…> уехал [за пределы РФ] в связи с проведением СВО на Украине», – говорится в документе.
Министерство юстиции включило Поперечного в реестр иностранных агентов 14 июня. Ведомство утверждало, что комик выступал против спецоперации и распространял «недостоверную информацию» о принимаемых властью РФ решениях.
В октябре прошло заседание по рассмотрению иска Поперечного об исключении его из перечня иноагентов. Тогда «РИА Новости» со ссылкой на Минюст писало, что внесение видеоблогера в реестр было связано с получением им денег из-за рубежа. Представитель Минюста во время заседания сообщил, что в ведомство поступили данные из Росфинмониторинга о получении комиком денежных средств от иностранных организаций: американской Fullscreen в размере $6400 и Google Ireland Limited из Ирландии в размере $55 800. Представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал комику в иске.