Минюст: Поперечного признали иноагентом за получение $60 000 из США и Ирландии

Министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов в июне 2024 г. Тогда в перечень также внесли журналиста Станислава Кучера (считается в России иноагентом). Как утверждал Минюст, Поперечный и Кучер были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали сообщения и материалы иностранных агентов, выступали против спецоперации и распространяли «недостоверную информацию» о принимаемых властью РФ решениях. Оба проживают за пределами РФ.