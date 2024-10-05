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Минюст: Поперечного признали иноагентом за получение $60 000 из США и Ирландии

Ведомости

Внесение комика и видеоблогера Данилы Поперечного (считается в России иноагентом) в реестр иностранных агентов связано с получением им более $60 000 из-за рубежа, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минюст из зала Замоскворецкого суда Москвы, где проходило заседание по рассмотрению иска Поперечного об исключении его из перечня иноагентов.

Представитель Минюста во время заседания сообщил, что в ведомство поступили данные из Росфинмониторинга о получении комиком денежных средств от иностранных организаций: американской Fullscreen в размере $6400 и Google Ireland Limited из Ирландии в размере $55 800.

По данным агентства, представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал комику в иске.

Министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов в июне 2024 г. Тогда в перечень также внесли журналиста Станислава Кучера (считается в России иноагентом). Как утверждал Минюст, Поперечный и Кучер были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали сообщения и материалы иностранных агентов, выступали против спецоперации и распространяли «недостоверную информацию» о принимаемых властью РФ решениях. Оба проживают за пределами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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