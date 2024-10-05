Минюст: Поперечного признали иноагентом за получение $60 000 из США и Ирландии
Внесение комика и видеоблогера Данилы Поперечного
Представитель Минюста во время заседания сообщил, что в ведомство поступили данные из Росфинмониторинга о получении комиком денежных средств от иностранных организаций: американской Fullscreen в размере $6400 и Google Ireland Limited из Ирландии в размере $55 800.
По данным агентства, представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал комику в иске.
Министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов в июне 2024 г. Тогда в перечень также внесли журналиста Станислава Кучера (считается в России иноагентом). Как утверждал Минюст, Поперечный и Кучер были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали сообщения и материалы иностранных агентов, выступали против спецоперации и распространяли «недостоверную информацию» о принимаемых властью РФ решениях. Оба проживают за пределами РФ.