Видеоблогера Поперечного включили в реестр иноагентов

2 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что против шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ) может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, в этом случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы или штраф.