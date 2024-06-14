Видеоблогера Поперечного включили в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера и комика Данилу Поперечного, а также еще четверых человек, сообщается на сайте ведомства.
«14 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Артемьев, А.Ю. Комелев, С.А. Кучер, Д.А. Поперечный, А.В. Раткин», – указано в сообщении ведомства.
Как утверждает Минюст, Поперечный и журналист Станислав Кучер были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали сообщения и материалы иностранных агентов, выступали против спецоперации и распространяли «недостоверную информацию» о принимаемых властью РФ решениях. Оба проживают за пределами РФ.
2 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что против шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ) может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, в этом случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы или штраф.