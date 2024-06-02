ТАСС: Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента
Против шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ) может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, в этом случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы или штраф, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уголовное дело грозит Каспарову по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сейчас «все основания для этого есть», сказали агентству.
Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом СССР, а также чемпионом России. Покинул РФ в июне 2013 г. в связи со своей политической деятельностью, выступает против политики действующих властей России и спецоперации на Украине.
Шахматиста признали иностранным агентом в мае 2022 г. С тех пор его несколько раз штрафовали в России за нарушение порядка деятельности иноагента. В начале декабря 2023 г. Каспарову назначили штраф в размере 30 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством).