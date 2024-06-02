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ТАСС: Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

Ведомости

Против шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ) может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, в этом случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы или штраф, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уголовное дело грозит Каспарову по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сейчас «все основания для этого есть», сказали агентству.

Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом СССР, а также чемпионом России. Покинул РФ в июне 2013 г. в связи со своей политической деятельностью, выступает против политики действующих властей России и спецоперации на Украине.

Шахматиста признали иностранным агентом в мае 2022 г. С тех пор его несколько раз штрафовали в России за нарушение порядка деятельности иноагента. В начале декабря 2023 г. Каспарову назначили штраф в размере 30 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством).

В марте 2024 г. шахматиста внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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