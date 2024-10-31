МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

ЗАЭС находится в городе Энергодар. В 2022 г. она перешла под контроль России, после чего в октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.