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МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

Ведомости

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как и остальные пять реакторов ЗАЭС, первый энергоблок находился в состоянии холодного останова, не производя электроэнергию для сети. Ожидается, что после завершения ремонта импульсной линии и ее проверки, первый энергоблок снова будет переведен в холодный останов.

«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом, регулярное техническое обслуживание оборудования является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», – говорится в заявлении МАГАТЭ.

За последнюю неделю группа МАГАТЭ также осуществила дополнительные обходы на Запорожской АЭС в рамках своей постоянной деятельности по оценке и составлению отчетов о состоянии ядерной безопасности и защиты на станции.

Специалисты организации, размещенные на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали.

ЗАЭС находится в городе Энергодар. В 2022 г. она перешла под контроль России, после чего в октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.

На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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