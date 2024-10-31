МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как и остальные пять реакторов ЗАЭС, первый энергоблок находился в состоянии холодного останова, не производя электроэнергию для сети. Ожидается, что после завершения ремонта импульсной линии и ее проверки, первый энергоблок снова будет переведен в холодный останов.
«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом, регулярное техническое обслуживание оборудования является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», – говорится в заявлении МАГАТЭ.
За последнюю неделю группа МАГАТЭ также осуществила дополнительные обходы на Запорожской АЭС в рамках своей постоянной деятельности по оценке и составлению отчетов о состоянии ядерной безопасности и защиты на станции.
Специалисты организации, размещенные на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали.
ЗАЭС находится в городе Энергодар. В 2022 г. она перешла под контроль России, после чего в октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.
На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.