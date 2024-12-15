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Экс-руководство WorldSkills Russia обвиняют в хищении на нацпроекте «Демография»

Ведомости

Бывшее руководство WorldSkills Russia (АНО «Агентство развития профессионального мастерства») обвиняется в хищении свыше 130 млн руб., которые предназначались для исполнения нацпроекта «Демография». Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

WorldSkills Russia было создано в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его учредителями являются правительство РФ и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

«В мае текущего года министерством [внутренних дел] во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 млн руб., выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта «Демография», – сказал Курносенко.

Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов был арестован в июне 2024 г. Замоскворецким судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июле Мосгорсуд признал это решение законным. Следствие полагает, что фигурант вместе с другими сотрудниками АНО передавал в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вместе с Уразовым также был арестован административный директор – руководитель аппарата организации Данир Мухаметзянов.

Ранее в декабре Курносенко рассказал в интервью ТАСС, что сфера освоения бюджетных средств является одной из самых коррумпированных в России. К ним также относятся финансово-кредитная сфера, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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