Экс-руководство WorldSkills Russia обвиняют в хищении на нацпроекте «Демография»

Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов был арестован в июне 2024 г. Замоскворецким судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июле Мосгорсуд признал это решение законным. Следствие полагает, что фигурант вместе с другими сотрудниками АНО передавал в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вместе с Уразовым также был арестован административный директор – руководитель аппарата организации Данир Мухаметзянов.