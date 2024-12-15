Экс-руководство WorldSkills Russia обвиняют в хищении на нацпроекте «Демография»
Бывшее руководство WorldSkills Russia (АНО «Агентство развития профессионального мастерства») обвиняется в хищении свыше 130 млн руб., которые предназначались для исполнения нацпроекта «Демография». Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
WorldSkills Russia было создано в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его учредителями являются правительство РФ и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
«В мае текущего года министерством [внутренних дел] во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 млн руб., выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта «Демография», – сказал Курносенко.
Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов был арестован в июне 2024 г. Замоскворецким судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июле Мосгорсуд признал это решение законным. Следствие полагает, что фигурант вместе с другими сотрудниками АНО передавал в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вместе с Уразовым также был арестован административный директор – руководитель аппарата организации Данир Мухаметзянов.
Ранее в декабре Курносенко рассказал в интервью ТАСС, что сфера освоения бюджетных средств является одной из самых коррумпированных в России. К ним также относятся финансово-кредитная сфера, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительство.