Мосгорсуд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia Уразова
Московский городской суд оставил в силе постановление Замоскворецкого суда столицы об аресте гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Уразов был арестован на два месяца 21 июня. Следствие полагает, что Уразов вместе с другими сотрудниками «Ворлдскиллс России» сообщал в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Вместе с Уразовым был арестован административный директор – руководитель аппарата организации Данир Мухаметзянов.