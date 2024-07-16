Мосгорсуд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia Уразова

Уразов был арестован на два месяца 21 июня. Следствие полагает, что Уразов вместе с другими сотрудниками «Ворлдскиллс России» сообщал в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.