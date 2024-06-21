Арестован гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов
Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора – руководителя аппарата организации Данира Мухаметянова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Уразов вместе с другими сотрудниками «Ворлдскиллс России» сообщал в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах.
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» – преемник союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Организация создана для внедрения новых стандартов рабочих профессий, совершенствования экзаменационной системы в среднем профессиональном и высшем образовании. Агентство было создано в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его учредителями являются правительство РФ и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».