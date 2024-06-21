Арестован гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» – преемник союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Организация создана для внедрения новых стандартов рабочих профессий, совершенствования экзаменационной системы в среднем профессиональном и высшем образовании. Агентство было создано в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его учредителями являются правительство РФ и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».