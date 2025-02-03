Минздрав: курильщики в 30 раз чаще болеют раком
Курильщики сигарет, вейпов и кальянов в 30 раз чаще болеют раком пищевода, мочевого пузыря, гортани и легкого за счет факторов воздействия на эти органы. Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает корреспондент «Ведомостей».
По его словам, курение, в частности кальянов и вейпов, является самым большим риском возникновения злокачественных новообразований.
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления.
28 ноября 2024 г. в Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления. Депутаты одобрили его в трех чтениях. 29 января Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому вырастут штрафы за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним.