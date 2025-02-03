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Минздрав: курильщики в 30 раз чаще болеют раком

Ведомости

Курильщики сигарет, вейпов и кальянов в 30 раз чаще болеют раком пищевода, мочевого пузыря, гортани и легкого за счет факторов воздействия на эти органы. Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает корреспондент «Ведомостей».

По его словам, курение, в частности кальянов и вейпов, является самым большим риском возникновения злокачественных новообразований.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления.

28 ноября 2024 г. в Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления. Депутаты одобрили его в трех чтениях. 29 января Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому вырастут штрафы за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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