Минздрав: курильщики в 30 раз чаще болеют раком

28 ноября 2024 г. в Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления. Депутаты одобрили его в трех чтениях. 29 января Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому вырастут штрафы за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним.