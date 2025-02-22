В МТС предупредили о мошеннических звонках от лица техподдержки
При такой схеме мошенник звонит жертве и представляется разработчиком антивируса или мессенджера. Он сообщает о «подозрительной активности» на устройствах пользователя и необходимости срочной проверки для защиты персональных данных. Для этого жертву просят включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере, после чего ей нужно скачать приложение для «защиты» устройства. На самом деле это приложение позволяет получить удаленный доступ и видеть в реальном времени информацию на экране. Затем жертве будут угрожать утечкой личных данных и убедят ее сменить все пароли, благодаря чему злоумышленник сможет получить доступ к банковским данным пользователя.
Бийчук напомнил, что официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону. Он призвал перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, для подтверждения информации.
21 февраля МВД сообщило, что включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно, поскольку этим могут воспользоваться мошенники и похитить персональные данные. Злоумышленники могут попросить жертву зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ей предложат помощь для ускорения регистрации и попросят включить демонстрацию экрана. Так мошенники «в прямом эфире» увидят личные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах». Код подтверждения также будет считан с экрана.