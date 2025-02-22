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В МТС предупредили о мошеннических звонках от лица техподдержки

Ведомости

Злоумышленники начали звонить гражданам от лица технических специалистов компаний – разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом рассказал «РИА Новости» директор сервиса «Защитник» от МТС Андрей Бийчук.

При такой схеме мошенник звонит жертве и представляется разработчиком антивируса или мессенджера. Он сообщает о «подозрительной активности» на устройствах пользователя и необходимости срочной проверки для защиты персональных данных. Для этого жертву просят включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере, после чего ей нужно скачать приложение для «защиты» устройства. На самом деле это приложение позволяет получить удаленный доступ и видеть в реальном времени информацию на экране. Затем жертве будут угрожать утечкой личных данных и убедят ее сменить все пароли, благодаря чему злоумышленник сможет получить доступ к банковским данным пользователя.

Бийчук напомнил, что официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону. Он призвал перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, для подтверждения информации.

21 февраля МВД сообщило, что включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно, поскольку этим могут воспользоваться мошенники и похитить персональные данные. Злоумышленники могут попросить жертву зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ей предложат помощь для ускорения регистрации и попросят включить демонстрацию экрана. Так мошенники «в прямом эфире» увидят личные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах». Код подтверждения также будет считан с экрана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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