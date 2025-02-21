МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

В ведомстве заметили, что такая функция может быть удобной, но при общении с мошенником персональные данные окажутся у него. Гражданина могут попопросить зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ему предложат помощь для ускорения регистрации и попросят включить демонстрацию экрана. Так злоумышленники «в прямом эфире» увидят личные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Код подтверждения также будет считан с экрана.