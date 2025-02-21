МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах
Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно, так как этим могут воспользоваться злоумышленники и похитить личные данные. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве заметили, что такая функция может быть удобной, но при общении с мошенником персональные данные окажутся у него. Гражданина могут попопросить зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ему предложат помощь для ускорения регистрации и попросят включить демонстрацию экрана. Так злоумышленники «в прямом эфире» увидят личные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Код подтверждения также будет считан с экрана.
10 февраля МВД сообщило, что звонки, связанные с обновлением аккаунта на «Госуслугах», являются мошенническими. В ведомстве пояснили, что представители портала не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно. Для направления официальных данных портал использует личный кабинет, информационные рассылки приходят с одних и тех же адресов.
13 января департамент образования и науки Москвы предупредил россиян о мошеннической схеме с кодами из SMS от «Госуслуг». Злоумышленники связываются с жертвами от лица администрации школы и запрашивают код от портала для продолжения обучения во втором полугодии. В департаменте призвали не называть его и не предоставлять свои данные.