Швеция выдворит из страны российскую активистку Рудневу

Россиянка приехала в Швецию в 2021 г. по университетскому обмену, чтобы заниматься исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. После начала спецоперации на Украине Руднева стала соучредителем антироссийской организации, впоследствии она часто выступала в соцсетях и СМИ в поддержку Украины.