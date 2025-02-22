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Швеция выдворит из страны российскую активистку Рудневу

Ведомости

Власти Швеции депортируют россиянку Дарью Рудневу, которая приехала в страну из Москвы для проведения исследований в области математики и физики, а затем стала одной из основательниц антивоенной организации. Об этом сообщает радиостанция «Шведское радио».

Миграционная служба Швеции также запретила россиянке возвращаться в Швецию и страны Шенгенской зоны в течение следующих 20 лет. Подобный запрет, как отмечает радиостанция, может быть введен только в случае возникновения серьезной угрозы безопасности. Руднева в интервью «Шведскому радио» назвала эти обвинения беспочвенными.

Россиянка приехала в Швецию в 2021 г. по университетскому обмену, чтобы заниматься исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. После начала спецоперации на Украине Руднева стала соучредителем антироссийской организации, впоследствии она часто выступала в соцсетях и СМИ в поддержку Украины.

«Мои исследования посвящены супертеоретической математике, совершенно не имеющей военного применения», – сказала Руднева.

В 2022 г. девушку исключили из антивоенного движения, поскольку она, как отмечается, пыталась «сеять конфликт и раздор». Руднева в разговоре с радиостанцией также отвергла эти обвинения.

В январе 2023 г. Минюст РФ внес неправительственную организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции (организация признана нежелательной на территории РФ)» в перечень нежелательных на территории России. До этого генпрокуратура признала этот комитет нежелательным. Ведомство подчеркнуло, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а также занималась финансированием ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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