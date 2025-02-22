Швеция выдворит из страны российскую активистку Рудневу
Власти Швеции депортируют россиянку Дарью Рудневу, которая приехала в страну из Москвы для проведения исследований в области математики и физики, а затем стала одной из основательниц антивоенной организации. Об этом сообщает радиостанция «Шведское радио».
Миграционная служба Швеции также запретила россиянке возвращаться в Швецию и страны Шенгенской зоны в течение следующих 20 лет. Подобный запрет, как отмечает радиостанция, может быть введен только в случае возникновения серьезной угрозы безопасности. Руднева в интервью «Шведскому радио» назвала эти обвинения беспочвенными.
Россиянка приехала в Швецию в 2021 г. по университетскому обмену, чтобы заниматься исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. После начала спецоперации на Украине Руднева стала соучредителем антироссийской организации, впоследствии она часто выступала в соцсетях и СМИ в поддержку Украины.
«Мои исследования посвящены супертеоретической математике, совершенно не имеющей военного применения», – сказала Руднева.
В 2022 г. девушку исключили из антивоенного движения, поскольку она, как отмечается, пыталась «сеять конфликт и раздор». Руднева в разговоре с радиостанцией также отвергла эти обвинения.
В январе 2023 г. Минюст РФ внес неправительственную организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции