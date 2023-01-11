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Минюст внес НПО «Русский антивоенный комитет в Швеции» в перечень нежелательных

Ведомости

Минюст внес неправительственную организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции» в перечень нежелательных на территории России, передает пресс-служба ведомства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Ryska Antikrigskommitteten i Sverige («Русский антивоенный комитет в Швеции»), Швеция», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 г. генпрокуратура признала нежелательным «Русский антивоенный комитет в Швеции». Ведомство подчеркнуло, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Ранее в ноябре ГП признала нежелательными в России литовский аналитический центр Riddle, французскую НПО Open Press, а также американский научный Центр имени Вудро Вильсона. В октябре аналогичное решение было вынесено в отношении немецкой НПО Dekabristen e.V.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных