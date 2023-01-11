Минюст внес НПО «Русский антивоенный комитет в Швеции» в перечень нежелательных

Ранее в ноябре ГП признала нежелательными в России литовский аналитический центр Riddle, французскую НПО Open Press, а также американский научный Центр имени Вудро Вильсона. В октябре аналогичное решение было вынесено в отношении немецкой НПО Dekabristen e.V.