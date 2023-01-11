Минюст внес НПО «Русский антивоенный комитет в Швеции» в перечень нежелательных
Минюст внес неправительственную организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции» в перечень нежелательных на территории России, передает пресс-служба ведомства.
«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Ryska Antikrigskommitteten i Sverige («Русский антивоенный комитет в Швеции»), Швеция», — говорится в сообщении.
В декабре 2022 г. генпрокуратура признала нежелательным «Русский антивоенный комитет в Швеции». Ведомство подчеркнуло, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
Ранее в ноябре ГП признала нежелательными в России литовский аналитический центр Riddle, французскую НПО Open Press, а также американский научный Центр имени Вудро Вильсона. В октябре аналогичное решение было вынесено в отношении немецкой НПО Dekabristen e.V.