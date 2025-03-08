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Чернышенко: в России регулярно занимаются спортом 33,5 млн женщин

Ведомости

В России систематически занимаются спортом 33,5 млн женщин, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова привела пресс-служба Минобрнауки.

«Женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта. Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом», – сказал он, поздравляя с 8 марта.

Поздравили с Международным женским днем и министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр экономического развития Максим Решетников и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Кравцов отметил, что женщины наполняют этот мир «красотой и жизненной энергией, создают атмосферу гармонии и уюта». Решетников сообщил, что мужчины тоже любят этот праздник, поскольку «спешат порадовать вас цветами, сказать слова восхищения, поблагодарить своих жен за любовь и чуткость». Фальков заявил, что женщины берегут «истинные семейные ценности». Гуров отметил, что девушки возглавили 52 из 89 Международных клубов дружбы, которые открыты по поручению президента РФ Владимира Путина о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодежи.

Путин также поздравил женщин с 8 марта. В своем видеообращении он заявил, что России традиционно особое и очень теплое отношение к этому празднику. В этот день слова любви, признательности и уважения слышат матери, жены, бабушки, дочери, сестры, подруги и коллеги. По его словам, женщины вдохновляют мужчин на поступки и стремление достичь большего. Глава государства поздравил матерей, пообещав, что власти продолжат поддержку семей с детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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