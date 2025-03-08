Чернышенко: в России регулярно занимаются спортом 33,5 млн женщин

Путин также поздравил женщин с 8 марта. В своем видеообращении он заявил, что России традиционно особое и очень теплое отношение к этому празднику. В этот день слова любви, признательности и уважения слышат матери, жены, бабушки, дочери, сестры, подруги и коллеги. По его словам, женщины вдохновляют мужчин на поступки и стремление достичь большего. Глава государства поздравил матерей, пообещав, что власти продолжат поддержку семей с детьми.