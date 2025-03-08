Чернышенко: в России регулярно занимаются спортом 33,5 млн женщин
В России систематически занимаются спортом 33,5 млн женщин, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова привела пресс-служба Минобрнауки.
«Женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта. Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом», – сказал он, поздравляя с 8 марта.
Поздравили с Международным женским днем и министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр экономического развития Максим Решетников и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Кравцов отметил, что женщины наполняют этот мир «красотой и жизненной энергией, создают атмосферу гармонии и уюта». Решетников сообщил, что мужчины тоже любят этот праздник, поскольку «спешат порадовать вас цветами, сказать слова восхищения, поблагодарить своих жен за любовь и чуткость». Фальков заявил, что женщины берегут «истинные семейные ценности». Гуров отметил, что девушки возглавили 52 из 89 Международных клубов дружбы, которые открыты по поручению президента РФ Владимира Путина о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодежи.
Путин также поздравил женщин с 8 марта. В своем видеообращении он заявил, что России традиционно особое и очень теплое отношение к этому празднику. В этот день слова любви, признательности и уважения слышат матери, жены, бабушки, дочери, сестры, подруги и коллеги. По его словам, женщины вдохновляют мужчин на поступки и стремление достичь большего. Глава государства поздравил матерей, пообещав, что власти продолжат поддержку семей с детьми.