Путин поздравил всех женщин России с 8 марта

Путин поздравил всех женщин России с 8 мартаПо словам президента, многое в жизни держится на их таланте, энергии и любви
Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопослание главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Президент рассказал, что в России традиционно особое и очень теплое отношение к празднику 8 марта. В этот день слова любви, признательности и уважения слышат матери, жены, бабушки, дочери, сестры, подруги и коллеги.
«Вы действительно успеваете все: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием», – заявил Путин.
По словам президента, представительницы прекрасного пола вдохновляют мужчин на поступки и стремление достичь большего. Глава государства поздравил матерей, пообещав, что власти продолжат поддержку семей с детьми.
Президент отдельно отметил женщин, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции, многие из них трудятся в госпиталях и на передовой. Другие же ждут дома своих бойцов, которые ушли защищать Родину.
«Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело», – пояснил президент.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Международного женского дня провел опрос, чтобы выяснить, какие качества россияне считают наиболее важными в женщинах. Результаты опроса показали, что взгляды мужчин и женщин на идеальную женщину во многом схожи, но есть и некоторые неожиданные различия.
Так, мужчины в первую очередь ценят хозяйственность. Далее следуют такие качества, как порядочность и верность, заботливость, внешняя привлекательность и душевность. Женщины же на первое место ставят ум. Это значительное изменение по сравнению с прошлым. Раньше женщины скорее искали ум в мужчинах, а теперь они сами стали умнее и ценят ум в себе и других. Также на высоком уровне ценятся порядочность и хозяйственность.