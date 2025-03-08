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Путин поздравил всех женщин России с 8 марта

По словам президента, многое в жизни держится на их таланте, энергии и любви
Елена Вострикова
Пресс-служба Кремля
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопослание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент рассказал, что в России традиционно особое и очень теплое отношение к празднику 8 марта. В этот день слова любви, признательности и уважения слышат матери, жены, бабушки, дочери, сестры, подруги и коллеги.

«Вы действительно успеваете все: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием», – заявил Путин.

По словам президента, представительницы прекрасного пола вдохновляют мужчин на поступки и стремление достичь большего. Глава государства поздравил матерей, пообещав, что власти продолжат поддержку семей с детьми.

Президент отдельно отметил женщин, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции, многие из них трудятся в госпиталях и на передовой. Другие же ждут дома своих бойцов, которые ушли защищать Родину.

«Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело», – пояснил президент.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Международного женского дня провел опрос, чтобы выяснить, какие качества россияне считают наиболее важными в женщинах. Результаты опроса показали, что взгляды мужчин и женщин на идеальную женщину во многом схожи, но есть и некоторые неожиданные различия.

Так, мужчины в первую очередь ценят хозяйственность. Далее следуют такие качества, как порядочность и верность, заботливость, внешняя привлекательность и душевность. Женщины же на первое место ставят ум. Это значительное изменение по сравнению с прошлым. Раньше женщины скорее искали ум в мужчинах, а теперь они сами стали умнее и ценят ум в себе и других. Также на высоком уровне ценятся порядочность и хозяйственность.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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