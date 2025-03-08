Путин поздравил всех женщин России с 8 марта

Так, мужчины в первую очередь ценят хозяйственность. Далее следуют такие качества, как порядочность и верность, заботливость, внешняя привлекательность и душевность. Женщины же на первое место ставят ум. Это значительное изменение по сравнению с прошлым. Раньше женщины скорее искали ум в мужчинах, а теперь они сами стали умнее и ценят ум в себе и других. Также на высоком уровне ценятся порядочность и хозяйственность.