Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Более четверти мужчин в РФ готовы потратить до 5000 рублей на подарки к 8 Марта

Ведомости

До 5000 руб. на покупку подарков к Международному женскому дню готовы потратить 27% мужчин, следует из опроса клиентов «Почта банка».

Участниками опроса стали 3000 клиентов финорганизации. Более 10 000 руб. планируют потратить на праздничный день 14% мужчин, а от 5000 до 10 000 руб. на подарки для женщин выделят 23% респондентов. От 1000 до 3000 руб. в бюджет заложили 16% респондентов. По 10% представителей сильного пола заявили, что направят на подарки менее 1000 руб. или вовсе не планируют трат ради поздравлений с 8 марта.

Отмечается, что большая часть мужчин хотят подарить женщинам цветы, парфюмерию и косметику. Немного менее популярны сертификаты, деньги, ужин в ресторане, телефоны, бытовая техника, ювелирные изделия. Туристическую поездку или билеты в театр или на другое культурное событие подарят своим дамам единичные участники опроса.

Сами женщины хотят, чтобы им подарили деньги, одежду и аксессуары, парфюм, отмечают в «Почта банке». Большинство из них также мечтает о букете цветов. Отметить праздник планируют 90% участников опроса.

В феврале «Ведомости» писали, что, согласно онлайн-опросу 1000 предпринимателей, проведенному совместно с онлайн-сервисом для управления бизнесом «Битрикс24» и бьюти-ритейлером «Золотое яблоко», в 2025 г. 49% компаний собирались дарить подарки сотрудникам на 23 февраля и 55% – на 8 марта. По данным исследования, 58% российских компаний расценивают подарки сотрудникам как часть корпоративной культуры, еще 33% работодателей используют подарки как инструмент повышения лояльности, а 7% с помощью подарков продвигают свой HR-бренд. Лишь 3% считают подарки пустой тратой денег.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных