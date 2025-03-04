Более четверти мужчин в РФ готовы потратить до 5000 рублей на подарки к 8 Марта

Участниками опроса стали 3000 клиентов финорганизации. Более 10 000 руб. планируют потратить на праздничный день 14% мужчин, а от 5000 до 10 000 руб. на подарки для женщин выделят 23% респондентов. От 1000 до 3000 руб. в бюджет заложили 16% респондентов. По 10% представителей сильного пола заявили, что направят на подарки менее 1000 руб. или вовсе не планируют трат ради поздравлений с 8 марта.