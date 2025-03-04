Более четверти мужчин в РФ готовы потратить до 5000 рублей на подарки к 8 Марта
До 5000 руб. на покупку подарков к Международному женскому дню готовы потратить 27% мужчин, следует из опроса клиентов «Почта банка».
Участниками опроса стали 3000 клиентов финорганизации. Более 10 000 руб. планируют потратить на праздничный день 14% мужчин, а от 5000 до 10 000 руб. на подарки для женщин выделят 23% респондентов. От 1000 до 3000 руб. в бюджет заложили 16% респондентов. По 10% представителей сильного пола заявили, что направят на подарки менее 1000 руб. или вовсе не планируют трат ради поздравлений с 8 марта.
Отмечается, что большая часть мужчин хотят подарить женщинам цветы, парфюмерию и косметику. Немного менее популярны сертификаты, деньги, ужин в ресторане, телефоны, бытовая техника, ювелирные изделия. Туристическую поездку или билеты в театр или на другое культурное событие подарят своим дамам единичные участники опроса.
Сами женщины хотят, чтобы им подарили деньги, одежду и аксессуары, парфюм, отмечают в «Почта банке». Большинство из них также мечтает о букете цветов. Отметить праздник планируют 90% участников опроса.
В феврале «Ведомости» писали, что, согласно онлайн-опросу 1000 предпринимателей, проведенному совместно с онлайн-сервисом для управления бизнесом «Битрикс24» и бьюти-ритейлером «Золотое яблоко», в 2025 г. 49% компаний собирались дарить подарки сотрудникам на 23 февраля и 55% – на 8 марта. По данным исследования, 58% российских компаний расценивают подарки сотрудникам как часть корпоративной культуры, еще 33% работодателей используют подарки как инструмент повышения лояльности, а 7% с помощью подарков продвигают свой HR-бренд. Лишь 3% считают подарки пустой тратой денег.