Треть компаний планируют увеличить расходы на подарки сотрудникам в 2025 году

Треть компаний планируют увеличить расходы на подарки сотрудникам в 2025 годуБлижайшие поводы для поздравлений – праздники 23 февраля и 8 марта
День защитника Отечества и праздник 8 Марта традиционно отмечают в России почти все компании: они проводят корпоративы или фуршеты, дарят цветы и подарки. В этом году 49% компаний собираются дарить подарки сотрудникам на 23 февраля и 55% – на 8 Марта, следует из онлайн-опроса 1000 предпринимателей, проведенного совместно с онлайн-сервисом для управления бизнесом «Битрикс24» и бьюти-ритейлером «Золотое яблоко». Исследование показало, что более популярным поводом для вручения подарков может быть лишь Новый год: в честь этого праздника сотрудникам подарили подарки 75% компаний. Другие поводы – день рождения компании, выполнение годового плана и завершение крупного проекта.
В эпоху дефицита кадров и жесткой конкуренции за персонал корпоративные подарки стали важным элементом HR-cтратегии, это еще один способ мотивации и удержания сотрудников, говорит генеральный директор коммуникационной компании КРОС Екатерина Мовсесян. По ее наблюдениям, такой подход начали первыми продвигать крупные банковские структуры и флагманы IT-индустрии.