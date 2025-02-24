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Треть компаний планируют увеличить расходы на подарки сотрудникам в 2025 году

Ближайшие поводы для поздравлений – праздники 23 февраля и 8 марта
Мария Подцероб
Freepik
Freepik

День защитника Отечества и праздник 8 Марта традиционно отмечают в России почти все компании: они проводят корпоративы или фуршеты, дарят цветы и подарки. В этом году 49% компаний собираются дарить подарки сотрудникам на 23 февраля и 55% – на 8 Марта, следует из онлайн-опроса 1000 предпринимателей, проведенного совместно с онлайн-сервисом для управления бизнесом «Битрикс24» и бьюти-ритейлером «Золотое яблоко». Исследование показало, что более популярным поводом для вручения подарков может быть лишь Новый год: в честь этого праздника сотрудникам подарили подарки 75% компаний. Другие поводы – день рождения компании, выполнение годового плана и завершение крупного проекта.

В эпоху дефицита кадров и жесткой конкуренции за персонал корпоративные подарки стали важным элементом HR-cтратегии, это еще один способ мотивации и удержания сотрудников, говорит генеральный директор коммуникационной компании КРОС Екатерина Мовсесян. По ее наблюдениям, такой подход начали первыми продвигать крупные банковские структуры и флагманы IT-индустрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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