Блогера Митрошину доставили в СК в Москву

Блогера Митрошину доставили в СК в МосквуЕе допрашивают по делу об отмывании 127 млн рублей
Блогера Александру Митрошину, задержанную по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере, доставили в Москву для проведения следственных действий, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Москве.
Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК по Москве. Сейчас столичные следователи проводят с ней следственные действия, говорится в сообщении.
Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию, избрание меры пресечения планируется 10 марта в столичном суде. Собеседник не уточнил, какую меру Митрошиной попросят следователи. Блогера допрашивают в СК по делу об отмывании 127 млн руб., добавил источник.
Митрошина 7 марта была задержана в Краснодарском крае по делу о легализации средств. В СК сообщали, что следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело. Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Впоследствии она легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.
Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено в марте 2023 г. – ее обвинили в уклонении от налогов на 120 млн руб. Оно стало первым в череде обвинений в отношении блогеров. В мае Митрошина сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.