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Блогера Митрошину доставили в СК в Москву

Ее допрашивают по делу об отмывании 127 млн рублей
Ведомости

Блогера Александру Митрошину, задержанную по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере, доставили в Москву для проведения следственных действий, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Москве.

Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК по Москве. Сейчас столичные следователи проводят с ней следственные действия, говорится в сообщении.

Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию, избрание меры пресечения планируется 10 марта в столичном суде. Собеседник не уточнил, какую меру Митрошиной попросят следователи. Блогера допрашивают в СК по делу об отмывании 127 млн руб., добавил источник.

Митрошина 7 марта была задержана в Краснодарском крае по делу о легализации средств. В СК сообщали, что следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело. Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Впоследствии она легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено в марте 2023 г. – ее обвинили в уклонении от налогов на 120 млн руб. Оно стало первым в череде обвинений в отношении блогеров. В мае Митрошина сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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