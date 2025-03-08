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Российские релоканты на севере Казахстана столкнулись с блокировкой счетов

Ведомости

Прокуратура Северо-Казахстанской области Казахстана заблокировала счета некоторых россиян, которые живут в республике, блокировка средств связана с уголовным делом, сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на прокуратуру.

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», – сообщили в надзорном органе.

По результатам проверки ограничения будут сняты, добавили в прокуратуре.

Уголовное дело может быть связано с дропперами (мошенники-посредники, обналичивающие украденные деньги) и незаконными операциями с криптовалютой, а ситуация с блокировкой затронула сотни россиян и некоторых граждан республики, пишет агентство.

«Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску (…). Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут», – приводит агентство сообщение из местного чата.

Там отмечается, что блокировка счетов коснулась около 2000 человек. Авторы публикации предположили, что владельцы счетов, вероятно, проходят по уголовному делу как свидетели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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