Российские релоканты на севере Казахстана столкнулись с блокировкой счетов
Прокуратура Северо-Казахстанской области Казахстана заблокировала счета некоторых россиян, которые живут в республике, блокировка средств связана с уголовным делом, сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на прокуратуру.
«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», – сообщили в надзорном органе.
По результатам проверки ограничения будут сняты, добавили в прокуратуре.
Уголовное дело может быть связано с дропперами (мошенники-посредники, обналичивающие украденные деньги) и незаконными операциями с криптовалютой, а ситуация с блокировкой затронула сотни россиян и некоторых граждан республики, пишет агентство.
«Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску (…). Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут», – приводит агентство сообщение из местного чата.
Там отмечается, что блокировка счетов коснулась около 2000 человек. Авторы публикации предположили, что владельцы счетов, вероятно, проходят по уголовному делу как свидетели.