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Посредники нашли замену картам банков Казахстана

Теперь они предлагают удаленное оформление карт в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане
Артем Кульша

После ужесточения Казахстаном правил выдачи нерезидентам платежных карт посредники, которые предоставляли россиянам услуги их удаленного оформления, переключаются на другие направления – в основном Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Об этом «Ведомости» узнали от самих посредников и юристов.

С 19 января 2025 г. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ограничило 12 месяцами срок действия карт для нерезидентов, чтобы снизить риски их использования при незаконном обороте наркотиков и цифровых активов. Вдобавок появились требования к личному присутствию при оформлении карты и наличию документов, подтверждающих обоснованность нахождения в стране (вид на жительство, трудовой договор и проч.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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