Посредники нашли замену картам банков Казахстана

С 19 января 2025 г. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ограничило 12 месяцами срок действия карт для нерезидентов, чтобы снизить риски их использования при незаконном обороте наркотиков и цифровых активов. Вдобавок появились требования к личному присутствию при оформлении карты и наличию документов, подтверждающих обоснованность нахождения в стране (вид на жительство, трудовой договор и проч.).