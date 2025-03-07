Посредники нашли замену картам банков Казахстана

Посредники нашли замену картам банков КазахстанаТеперь они предлагают удаленное оформление карт в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане
После ужесточения Казахстаном правил выдачи нерезидентам платежных карт посредники, которые предоставляли россиянам услуги их удаленного оформления, переключаются на другие направления – в основном Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Об этом «Ведомости» узнали от самих посредников и юристов.
С 19 января 2025 г. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ограничило 12 месяцами срок действия карт для нерезидентов, чтобы снизить риски их использования при незаконном обороте наркотиков и цифровых активов. Вдобавок появились требования к личному присутствию при оформлении карты и наличию документов, подтверждающих обоснованность нахождения в стране (вид на жительство, трудовой договор и проч.).
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