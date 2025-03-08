Сейсмологи зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения в Армении
Специалисты зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения на северо-востоке Армении. Об этом сообщили в территориальной службе сейсмозащиты МВД страны.
«На сегодняшний день зафиксировано 45 подземных толчков, самый сильный из которых, магнитудой 3,2 был зафиксирован в 9 км к северу от Спитака», – говорится в сообщении.
Также подземные толчки магнитудой от 2 до 3 ощущались в городах Спитак, Степанаван и Ванадзор Лорийской области. Афтершоковая активность сохранится в течение некоторого времени, в этот период возможны слабые и средней интенсивности сейсмические события, отметили в службе.
Землетрясение магнитудой 4,6 на глубине 10 км произошло в районе города Спитак в Армении утром 8 марта. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. По данным МВД, землетрясение магнитудой 4-6 ощущалось в регионах Лори, Ширак и Тавуш, а в регионах Котайк, Гегаркуник и Арагацотн произошли подземные толчки магнитудой 2-4.