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Сейсмологи зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения в Армении

Ведомости

Специалисты зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения на северо-востоке Армении. Об этом сообщили в территориальной службе сейсмозащиты МВД страны.

«На сегодняшний день зафиксировано 45 подземных толчков, самый сильный из которых, магнитудой 3,2 был зафиксирован в 9 км к северу от Спитака», – говорится в сообщении.

Также подземные толчки магнитудой от 2 до 3 ощущались в городах Спитак, Степанаван и Ванадзор Лорийской области. Афтершоковая активность сохранится в течение некоторого времени, в этот период возможны слабые и средней интенсивности сейсмические события, отметили в службе.

Землетрясение магнитудой 4,6 на глубине 10 км произошло в районе города Спитак в Армении утром 8 марта. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. По данным МВД, землетрясение магнитудой 4-6 ощущалось в регионах Лори, Ширак и Тавуш, а в регионах Котайк, Гегаркуник и Арагацотн произошли подземные толчки магнитудой 2-4.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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