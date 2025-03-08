Сейсмологи зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения в Армении

Также подземные толчки магнитудой от 2 до 3 ощущались в городах Спитак, Степанаван и Ванадзор Лорийской области. Афтершоковая активность сохранится в течение некоторого времени, в этот период возможны слабые и средней интенсивности сейсмические события, отметили в службе.