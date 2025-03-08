Жена Петросяна назвала фейком сообщения о критическом состоянии артиста
Информация о том, что народный артист РСФСР комик Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, является фейком, заявила его жена Татьяна Брухунова.
«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни», – сказала она в видеообращении в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)
При этом Брухунова подтвердила, что ее муж находится в больнице, «но не в реанимации».
О госпитализации артиста ранее 8 марта со ссылкой на источник из его окружения сообщил ТАСС. При этом Telegram-канал Baza писал, что Петросян госпитализирован в Москве и находится в реанимации. По данным канала, артист почувствовал себя плохо утром, а врачи диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщал также источник РЕН ТВ.