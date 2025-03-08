Жена Петросяна назвала фейком сообщения о критическом состоянии артиста

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни», – сказала она в видеообращении в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .