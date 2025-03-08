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Жена Петросяна назвала фейком сообщения о критическом состоянии артиста

Ведомости

Информация о том, что народный артист РСФСР комик Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, является фейком, заявила его жена Татьяна Брухунова.

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни», – сказала она в видеообращении в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом Брухунова подтвердила, что ее муж находится в больнице, «но не в реанимации».

О госпитализации артиста ранее 8 марта со ссылкой на источник из его окружения сообщил ТАСС. При этом Telegram-канал Baza писал, что Петросян госпитализирован в Москве и находится в реанимации. По данным канала, артист почувствовал себя плохо утром, а врачи диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщал также источник РЕН ТВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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