В Краснодарском крае вывезли детали разобранной кормы танкера «Волгонефть-239»
Последние детали разобранной кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» были вывезены в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера – гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки», – говорится в сообщении.
7 марта Минтранс РФ сообщил, что разделку кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершили раньше срока. На полную разборку судна потребовалось чуть больше месяца, хотя изначально на эти работы предусматривалось два месяца.
Для начала утилизации необходимо было вывезти с танкера мазут и топливо. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование, необходимое для откачки груза, и начался подогрев мазута.
15 декабря 2024 г. во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие по 4000 т мазута. В море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим ЧС из-за «напряженной ситуации» с загрязнением черноморского побережья в районе Анапы. 26 декабря режим ЧС был повышен до федерального.
8 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что на побережье обнаружили новые фрагменты нефтепродуктов. Участки загрязнения были обнаружены и на берегу между Витязево и станицей Благовещенской в районе урочища Джамутай, а также в Северском районе на Бугазской косе, говорится в сообщении. На большей части территории региона новые выбросы не фиксировались.