В Краснодарском крае вывезли детали разобранной кормы танкера «Волгонефть-239»

8 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что на побережье обнаружили новые фрагменты нефтепродуктов. Участки загрязнения были обнаружены и на берегу между Витязево и станицей Благовещенской в районе урочища Джамутай, а также в Северском районе на Бугазской косе, говорится в сообщении. На большей части территории региона новые выбросы не фиксировались.