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В Краснодарском крае вывезли детали разобранной кормы танкера «Волгонефть-239»

Ведомости

Последние детали разобранной кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» были вывезены в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера – гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки», – говорится в сообщении.

7 марта Минтранс РФ сообщил, что разделку кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершили раньше срока. На полную разборку судна потребовалось чуть больше месяца, хотя изначально на эти работы предусматривалось два месяца.

Для начала утилизации необходимо было вывезти с танкера мазут и топливо. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование, необходимое для откачки груза, и начался подогрев мазута.

15 декабря 2024 г. во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие по 4000 т мазута. В море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим ЧС из-за «напряженной ситуации» с загрязнением черноморского побережья в районе Анапы. 26 декабря режим ЧС был повышен до федерального.

8 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что на побережье обнаружили новые фрагменты нефтепродуктов. Участки загрязнения были обнаружены и на берегу между Витязево и станицей Благовещенской в районе урочища Джамутай, а также в Северском районе на Бугазской косе, говорится в сообщении. На большей части территории региона новые выбросы не фиксировались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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