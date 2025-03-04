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Кабмин выделил допсредства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов

Ведомости

Власти дополнительно выделили 100 млн руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Средства были выделены из резервного фонда правительства, говорится в сообщении. Они будут направлены Росморречфлоту для приобретения боновых заграждений и биосорбента для локализации и ликвидации разлива мазута. Ожидается, что за счет дополнительных средств будет приобретено не менее 12 000 м боновых заграждений и не менее 30 т биосорбента.

В сообщении подчеркивается, что сейчас ведется комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В том числе завершается разделка металла в кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз его на утилизацию, идет сбор мазута со дна Черного моря, продолжается очистка пляжей, а также ведется усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды.

В конце января 2025 г. правительство РФ выделило 1,5 млрд руб. из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Средства были выделены на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей.

15 декабря 2024 г. во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в Черное море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря режим ЧС был повышен до федерального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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