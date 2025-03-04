Кабмин выделил допсредства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов

Средства были выделены из резервного фонда правительства, говорится в сообщении. Они будут направлены Росморречфлоту для приобретения боновых заграждений и биосорбента для локализации и ликвидации разлива мазута. Ожидается, что за счет дополнительных средств будет приобретено не менее 12 000 м боновых заграждений и не менее 30 т биосорбента.