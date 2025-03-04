Кабмин выделил допсредства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов
Власти дополнительно выделили 100 млн руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Средства были выделены из резервного фонда правительства, говорится в сообщении. Они будут направлены Росморречфлоту для приобретения боновых заграждений и биосорбента для локализации и ликвидации разлива мазута. Ожидается, что за счет дополнительных средств будет приобретено не менее 12 000 м боновых заграждений и не менее 30 т биосорбента.
В сообщении подчеркивается, что сейчас ведется комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В том числе завершается разделка металла в кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз его на утилизацию, идет сбор мазута со дна Черного моря, продолжается очистка пляжей, а также ведется усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды.
В конце января 2025 г. правительство РФ выделило 1,5 млрд руб. из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Средства были выделены на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей.
15 декабря 2024 г. во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в Черное море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря режим ЧС был повышен до федерального.